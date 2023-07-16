الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الأحد، 16-07-2023 09:54 م

وزير التربية يبين آلية احتساب العلامات على امتحان الرياضيات للتوجيهي

7202313205410214904573


الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن العلامة الكاملة في السؤال المثير للجدل في مادة الرياضيات للتوجيهي، ستحتسب بناءً على خطوات الحل وليس الإجابة النهائية ومن أكمل الخطوات وكتبها سيحصل على علامة السؤال كاملة.اضافة اعلان


وقال محافظة خلال حديثه لبرنامج مسارات على شاشة التلفزيون الأردني  أنّ امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يسير كما هو مخطط له مع وجود بعض الشكاوى الطبيعية.

وحول تحديث مسار الثانوية العامة، أكدّ أن إصلاح الثانوية العامة طال انتظارها وبدأ تنفيذها وفقاً لوجودها بخطة التحديث الاقتصادي منها تدريب المعلمين وتعديل الدراسة والمسارات، والتوسع في رياض الأطفال، وقد عرضت على مجلس التربية والتعليم وجلالة الملك.

وبين أنّها أقرت من مجلس التربية وسترسل إلى مجلس التعليم العالي للتوفيق مع أسس القبول إلى حين البدء بتطبيق هذه الخطة حيث تقوم على توزيع الطلبة إلى فرعين أكاديمي ومهني بعد الصف التاسع أي لن يكون هناك أدبي وعلمي وباقي الفروع ولا أدبي وعلمي وإنما مسارين اكاديمي ومهني

وسيدرس الطالب في المسار الأكاديمي جميع المواد في الصف العاشر والحادي عشر ويدرس 7 مواد في الصف الثاني عشر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
y

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

6202322192637250816544

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

أخبار متعلقة
main_image64b0377a6873e

كشف سبب وفاة طالبة التوجيهي فاطمة المنسي

77777

طلبة توجيهي علمي: مستوى أسئلة امتحان الرياضيات من متوسط إلى صعب

9a9da8c7b808e27af0968b0663861be3

تصريح جديد من وزير التربية حول امتحانات التوجيهي

720234124051752818412

تعميم هام من وزير التربية لرؤساء قاعات امتحان التوجيهي

64a3d167a5bd4

وزير التربية يوضح حول تصحيح أوراق التوجيهي

720232172658699421122

الأردن.. بدء جلسات امتحان الثانوية العامة اليوم