وزير التربية يبين آلية احتساب العلامات على امتحان الرياضيات للتوجيهي

الوكيل الإخباري -

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن العلامة الكاملة في السؤال المثير للجدل في مادة الرياضيات للتوجيهي، ستحتسب بناءً على خطوات الحل وليس الإجابة النهائية ومن أكمل الخطوات وكتبها سيحصل على علامة السؤال كاملة.وقال محافظة خلال حديثه لبرنامج مسارات على شاشة التلفزيون الأردني أنّ امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يسير كما هو مخطط له مع وجود بعض الشكاوى الطبيعية.وحول تحديث مسار الثانوية العامة، أكدّ أن إصلاح الثانوية العامة طال انتظارها وبدأ تنفيذها وفقاً لوجودها بخطة التحديث الاقتصادي منها تدريب المعلمين وتعديل الدراسة والمسارات، والتوسع في رياض الأطفال، وقد عرضت على مجلس التربية والتعليم وجلالة الملك.وبين أنّها أقرت من مجلس التربية وسترسل إلى مجلس التعليم العالي للتوفيق مع أسس القبول إلى حين البدء بتطبيق هذه الخطة حيث تقوم على توزيع الطلبة إلى فرعين أكاديمي ومهني بعد الصف التاسع أي لن يكون هناك أدبي وعلمي وباقي الفروع ولا أدبي وعلمي وإنما مسارين اكاديمي ومهنيوسيدرس الطالب في المسار الأكاديمي جميع المواد في الصف العاشر والحادي عشر ويدرس 7 مواد في الصف الثاني عشر.