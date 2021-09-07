وزير العدل : نعكف على تعديل قانون العقوبات

الوكيل الاخباري - كشف وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، عن نية الحكومة اجراء تعديلات على مجموعة من القوانين التي تختص بالتقاضي أمام المحاكم النظامية.



وقال الزيادات في تصريحات صحفية إن وزارة العدل تعكف حاليا على تعديل مشروع قانون العقوبات ودراسة لتعديل قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية.



وأضاف إن الوزارة ستقوم بتشكيل لجان لدراسة كافة التعديلات على القوانين وعرضها على ديوان التشريع والرأي تمهيدا لاقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير بها ضمن الاطر الدستورية.

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