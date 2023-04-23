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الأحد، 23-04-2023 12:57 م

وزير خارجية هولندا يشكر الأردن للمساعدة في إجلاء بعثة بلاده من السودان

اجلا


الوكيل الاخباري - أشاد وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، الأحد، بجهود الأردن في إجلاء رعاية بعثة بلاده من السودان، التي تعاني اشتباكات مسلحة للأسبوع الثاني.

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وقال هوكسترا، عبر تويتر "ممتن جدًا للحكومة الأردنية وللوزير أيمن الصفدي لاستضافة السفير الهولندي في الخرطوم وموظفي السفارة وكرم الضيافة".
وفي رده على التغريدة، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "إنه أقل ما يمكننا فعله يا عزيزي. نحن أصدقاء وشركاء ونقف بجانب بعضنا البعض. ونصلي من أجل عودة آمنة وناجحة لجميع المقيمين الأجانب في السودان وكذلك من أجل سلامة الشعب السوداني واستقرار بلاده".


وأشار في تغريدة أخرى، إلى أن بلاده انضمت إلى الجهود الدولية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان، حيث كتب على تويتر "عملية جارية تقوم بها عدة دول لإجلاء الرعايا من السودان. وتشارك هولندا مع فريق من الأردن. وسيبذلون كل ما في وسعهم لإخراج الهولنديين من هناك سالمين في أسرع وقت ممكن".


 




 

 


 

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