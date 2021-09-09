وصول أول شحنة من النفط العراقي إلى المملكة

الوكيل الإخباري - وصلت أول شحنة من النفط العراقي إلى الأردن، عبر الحدود المشتركة الكرامة – طرابيل، محملة بحوالي 40 ألف برميل، وفق صاحب الشركة التي احيل عليها عطاء النقل، نائل الذيابات، الخميس.

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وقال الذيابات خلال تصريحات صحفية ، إن "40 ألف برميل وصلت على دفعات من خلال 130 شاحنة أردنية وعراقية ناقلة للنفط على مدار عدة أيام" وذلك بعد أن دخلت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.



واتفق الأردن والعراق على نقل 10 آلاف برميل يوميا لمدة عام في تجديد لاتفاقية سنوية تمدد حسب الطلب بين البلدين. ومدة الاتفاقية هذه عام واحد بحسب الذيابات.



وقال الذيابات إن الشحنة الأولى ستنقل إلى مصفاة البترول في الزرقاء.



ووصلت آخر شحنة نفط عراقية إلى الأردن برا، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية وقد أظهرت أن صادرات العراق للأردن من النفط الخام بلغت في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، 252.763 ألف برميل.

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