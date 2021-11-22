%13 نسبة الفحوص الإيجابية للكشف عن كورونا في جرش الاثنين

الوكيل الاخباري- بلغت نسبة الفحوص الإيجابية للكشف عن فيروس كورونا في محافظة جرش 13% الاثنين، وفق مساعد محافظ جرش للسلامة العامة المتصرف هاني الظليفي.



وبلغ العدد التراكمي للعينات التي سحبت من الأشخاص داخل المحافظة نحو 388 ألف فحص منذ بدء الجائحة.



ووصل عدد الإصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة أكثر من 27 ألف إصابة.



الظليفي تحدث عن "التشديد على المخالفين لأوامر الدفاع في محافظة جرش وعدم التهاون في تطبيق أوامر الدفاع، وذلك بإيعاز من محافظ جرش نايف الحجايا".



وتقوم فرق السلامة العامة في جرش بـ "جولات على مدار الساعة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أوامر الدفاع وارتداء الأشخاص الكمامات والتباعد الجسدي" على ما ذكرت الظليفي.



ودعا الظليفي إلى "أخذ اللقاح الواقي من فيروس كورونا لتقليل إعداد الإصابات ولأهمية اللقاح لتخفيف أعراض الفيروس".

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