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الإثنين، 26-09-2022 09:55 ص

178 ألف مشارك في أردننا جنة منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - أعلن مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير، إن عدد المشاركين تجاوز 178 ألف مشارك منذ بداية العام الحالي.

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وأضاف الخضير أن هذا الرقم جيد ويعطي مؤشرا على عودة القطاع السياحي لممارسة اعماله ضمن التعافي الذي بدأ يعود الى القطاع .


وبيّن أن أكثر من 10.2 ألف منشأة سياحية ومزود خدمة استفادوا من هذا البرنامج منذ بداية العام الحالي وحتى الإسبوع الماضي، إذ استفاد نحو 74 مطعما ونحو 58 مخيما وفندقا ونحو 16 شركة نقل سياحي والتي سيرت أكثر من 5 آلاف حافلة ونحو 5 آلاف دليل سياحي إضافة إلى نحو 166 مكتبا سياحيا.

 

 




 

 


 

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