19 ألف جرعة من لقاح كورونا أعطيت الأحد

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4077238 مسجلا بزيادة قدرها 6814 مسجلين عن يوم السبت.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأحد، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3630190 بزيادة مقدارها 7983 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3174913 بزيادة مقدارها 10753 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 18736 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم 6805103 جرعة.

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