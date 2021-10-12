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الثلاثاء، 12-10-2021 05:30 م

3.385572 مليون جرعة لقاح ثانية بالاردن

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، أكثر من 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الثلاثاء.

وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 14878 جرعة، على 6450 جرعة أولى، و8428 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.185258 مليون جرعة، توزعت على 3.799686 مليون جرعة أولى، و3.385572 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 4.205355 مليون مسجل، بفارق 405669 عن متلقي الجرعة الأولى.

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