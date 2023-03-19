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الأحد، 19-03-2023 12:50 م

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن نحو 32 ألف طالب وطالبة غير مستكملين متطلبات النجاح أو الراغبون برفع المعدل سجلوا إلكترونياً لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2023 حتى صباح اليوم الاحد.

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وأضاف كنانة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن التقديم لامتحان التوجيهي يشمل 3 فئات منهم الطلبة النظاميين على مقاعد الدراسة، وغير المستكملين، وطلبة رفع المعدل، إضافة الى طلبة الدراسة الخاصة الذين يقدمون لأول مرة ويتم تقديم طلباتهم من خلال مديريات التربية.


وأوضح أن عدد الطلبة النظاميين يبلغ نحو 130 ألف طالب وطالبة ويقدمون طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم .


وتنتهي عملية التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2023 الخميس القادم الموافق 23 آذار الحالي .


 




 

 


 

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