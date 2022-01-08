السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

36815 طالبا يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

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التربية: 36815 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي السبت

السبت، 08-01-2022 07:40 ص

36815 طالبا يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

امتحانات


الوكيل الإخباري - يتوجه السبت، 36815 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الخامس، من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

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وقال المساعفة إن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة 36705 طلاب، فيماستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهرا، بمشاركة 110 طلاب.

 

وأضاف المساعفة أن الطلبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة، سيتقدمون خلال الجلسة الأولى للامتحان، بمبحث الرياضيات، والإنتاج النباتي، والعلوم المهنية الخاصة، مبينا أن هؤلاء الطلبة سيمتحنون خلال الجلسة الثانية بمبحث رياضيات/كليات.


امتحانات تكميلية التوجيهي، انطلقت في 30 كانون الأول/ ديسمبر، وتستمر حتى 22 كانون الثاني/ يناير المقبل.


 




 

 


 

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