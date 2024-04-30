الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن يحذر من السيول

الصحة: تسفير أي عامل وافد تثبت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي

القمة العالمية للمحيطات تنعقد بنسختها الإقليمية في الأردن في 14 أيار

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب المكسيك

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض في غزة

مطرب كندي يتبرع بـ18 مليون رغيف خبز لسكان غزة

المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 - أسماء

الثلاثاء، 30-04-2024 10:14 ص

90 ألف رأس بقرة حلوب في الأردن

image


الوكيل الاخباري- التقى نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج، وبحضور أعضاء الجمعية ماجد عليان وهيثم شاهين، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأبقار في الأردن وفي مقدمتها استخدام حليب البودرة في إنتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها.اضافة اعلان

 
 
وقال نقيب المهندسين الزراعيين إن قطاع الأبقار في الأردن يعمل بجهد كبير للتكامل مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين بمنتجات أساسية لا يكاد يخلو منها بيت أردني وبأفضل جودة وأقل كلفة ممكنة من الحليب الطازج. 
 
وذكر أبو نقطة أن قطاع الأبقار يستطيع توفير احتياجات المملكة من الحليب الطازج للأفراد والمصانع, حيث يقدر عدد الأبقار الحلوب بـ(90) ألف رأس, وبإنتاج يومي يقدر بـ(800-900)طن, وخلال موسم الربيع الممتد لـ 4 أشهر يضاف أيضا ما نسبته من(20-25%) من حليب الأغنام وبكلف مناسبة.
 
وأكد أن قطاع الأبقار يلقى اهتمامًا كبيراً من وزارة الزراعة بوصفه أحد قطاعات الأمن الغذائي الحيوية, وعلى الرغم من ذلك مازال القطاع يشكو من عزوف بعض المصانع عن استلام كميات الحليب الطازج ،حيث يعطي كل 1 كغم حليب بودرة حوالي 8 كغم حليب,  واستخدمت حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها طمعاً في زيادة نسبة الأرباح, الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية للمنتجين, وتوفير منتجات ذات قيمة غذائية منخفضة تسبب مشاكل صحية, علماً أن المواصفة الأردنية تمنع استخدام حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها.
 
وبين نقيب المهندسين الزراعيين وجود كميات كبيرة من حليب البودرة وبأضعاف الحاجة الفعلية في السوق نتيجة الرخص الممنوحة لجهات مختلفة مثل مصانع الشوكولاته, والبوظة, والبسكويت في ظل ضعف الرقابة على المعادلات التصنيعية حول كميات الحليب المستوردة و الإنتاج الفعلي لهذه المصانع, بالإضافة إلى بعض الكميات التي تدخل بطرق غير مشروعة من المناطق الحرة.  
 
 وأضاف أبو نقطة أن عدم تضافر الجهود من الأطراف ذات العلاقة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وخروج مربي الأبقار من هذا القطاع كنتيجة طبيعية للخسائر المتراكمة, وبالتالي فقدان عدد كبير من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والأيدي العاملة لوظائفهم وتراجع الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي للأمن الغذائي في المملكة.
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420249163059848121619

الأمن يحذر من السيول

6630ac3bb9d9d

القمة العالمية للمحيطات تنعقد بنسختها الإقليمية في الأردن في 14 أيار

55

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

file

اربد التنموية مقبلة على استثمارات كبيرة توفر الآلاف من فرص العمل

اعلان جيش 1

المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 - أسماء

1MNK7RjfDsg7jEhZnto1kf1Q149jXWY1KGmKLcGc

بدء موسم الكرز الأخضر.. وسعر الكيلو من 5 الى 8 دنانير

أخبار متعلقة
420243

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

134536241_2665614660351822_7989342667648037247_n

مدير تربية جرش: مبادرة "حقق" تصقل مهارات الطلبة القيادية

1712049309411

التوثيق الملكي يصدر تقويما خاصا بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

file

البريد الأردني يقدم خدماته في الصناعة والتجارة بدءا من اليوم

660bb708253e7

رئيس وزراء إسبانيا يعقد مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة تابعة للأونروا في الأردن

1711983693386

اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الاقتصادي الأخضر تعقد اجتماعها الأول