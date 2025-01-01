"أرامكو" ترفع أسعار الديزل في السعودية 44%

وتجري الشركة منذ 2020 آلية مراجعة سنوية في بداية كل عام، وتعد هذه المراجعة الرابعة لأسعار الديزل.
وأبقت أسعار المنتجات الأخرى كما هي للتر عند 2.18 ريال لبنزين 91، و2.33 ريال لبنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 ريال لغاز البترول المسال.
وكانت "أرامكو" قد رفعت أسعار الديزل بداية عام 2024 بنحو 53 في المائة إلى 1.15 ريال للتر.
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