الجمعة 2024-12-27 04:24 م
 

أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

سبائك ذهب
سبائك ذهب
الجمعة، 27-12-2024 10:03 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب عالمياً حالة من الاستقرار اليوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2632.79 دولار للأوقية، وارتفع المعدن النفيس 0.45 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

كما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2653.00 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.80 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 939.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.19 بالمئة إلى 926.64 دولار.

وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 تشرين الأول، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

بترا
 
gnews

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