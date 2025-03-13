أسعار الذهب عالميا وسط حالة عدم يقين.. والهدف التالي هذا السعر

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.21% إلى 2953 دولار للأونصة.
فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.30% إلى 2942.02 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقال المحلل إدوارد ماير من شركة ماريكس: "أعتقد أن 3000 دولار هو الهدف المنطقي التالي، ومن المرجح أن يتم الوصول إليه في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة".
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