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أسعار النفط ترتفع عالميا وسط مخاوف جيوسياسية

حقل نفطي
حقل نفطي
الإثنين، 23-09-2024 10:51 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف جيوسياسية، وتوقعات بتلقي الطلب على الخام الدعم من خفض معدل الفائدة في أميركا.

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 75.11 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.9% مسجلة 71.65 دولار للبرميل.


وكان الخامان سجلا ارتفاعاً في الجلسة السابقة بدعم من خفض معدل الفائدة في أميركا وانخفاض في الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب إعصار فرنسين.


وخفض الفدرالي الأميركي معدل الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون.

 

وعادة ما تعمل تخفيضات الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلقون من تباطؤ في سوق العمل.

 

CNBC

 
gnews

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