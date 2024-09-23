أسعار النفط ترتفع عالميا وسط مخاوف جيوسياسية

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 75.11 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.9% مسجلة 71.65 دولار للبرميل.
وكان الخامان سجلا ارتفاعاً في الجلسة السابقة بدعم من خفض معدل الفائدة في أميركا وانخفاض في الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب إعصار فرنسين.
وخفض الفدرالي الأميركي معدل الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون.
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