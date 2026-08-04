الثلاثاء 2026-08-04 05:00 م

اتفاق أمريكي إيراني وشيك لفتح مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن مفاوضات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط توقعات باتفاق وشيك يضمن حرية الملاحة ويؤثر في أسواق النفط العالمية.

وأعلن الوزير الأمريكي بيسنت أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال اليومين الجاري أو التالي لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية.

وفي مقابلة مع قناة CNBC ضمن برنامج "سكاووك بوكس"، أشار بيسنت إلى أن المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني تفتح الباب أمام احتمال التوصل لاتفاق قريبا، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيمهد الطريق نحو تطبيع الأوضاع في المنطقة.

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وحول احتمالية فرض إيران رسوما على مرور السفن، شدد الوزير على أن الأولوية ستكون لحرية الحركة البحرية دون قيود.


وعقب هذه التصريحات، سجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي انخفاضاً بنحو 3% لتتداول عند أقل من 78 دولارا للبرميل، فيما توقع بيسنت مزيدا من التراجع في الأسعار بمجرد تمكن مئات السفن العالقة في الخليج من مغادرة المنطقة.


وأوضح أن تأثير هذا الاتفاق لن يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل سيمتد ليشمل الأسمدة والمنتجات المكررة والغازات الصناعية المختلفة، مما قد يسهم في تحقيق انتعاش تجاري كبير مع انخفاض أسعار هذه السلع.

 
 


gnews

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