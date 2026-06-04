ارتفاع أسعار الذهب عالميا الخميس

07:06 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل إلى حل ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4450.16 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2% إلى 4477 دولارا.



وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الأعمال القتالية بينهما، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الصراع مع إيران.



ووافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.



وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، بعدما دعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.





