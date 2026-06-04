الخميس 2026-06-04 08:57 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا الخميس

أونصة ذهبية
أونصة ذهبية
 
الخميس، 04-06-2026 07:06 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل إلى حل ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4450.16 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2% إلى 4477 دولارا.

وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الأعمال القتالية بينهما، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الصراع مع إيران.

ووافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، بعدما دعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دائرة الأحوال المدنية

خاص بالوكيل الأحوال المدنية: يمكن تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً خلال العطل الرسمية

رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة

خاص بالوكيل رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

مجلس الأمن

فلسطين جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

أخبار محلية الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن

طب وصحة علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن

الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة

أخبار محلية الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة

شاشة تظهر أسعار العملات

أسواق ومال الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين



 
 




الأكثر مشاهدة

 