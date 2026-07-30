ارتفاع إيرادات النفط الروسية 60 بالمئة

08:06 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، ارتفاع إيرادات الدولة من النفط والغاز بنسبة 60% على أساس سنوي خلال شهر حزيران الماضي، لتصل إلى نحو 17 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة العوائد المحصلة من القطاع خلال الفترة المذكورة. اضافة اعلان





وأوضحت المالية الروسية في بيان صحفي، أن الزيادة جاءت بدعم من تحصيل الضرائب المعتمدة على أرباح الإنتاج عن الربع الثاني، إلى جانب تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ مما أسهم في تعزيز إيرادات الموازنة الروسية من قطاع الطاقة خلال الشهر الماضي.





