ارتفاع إيرادات النفط الروسية 60 بالمئة

وأوضحت المالية الروسية في بيان صحفي، أن الزيادة جاءت بدعم من تحصيل الضرائب المعتمدة على أرباح الإنتاج عن الربع الثاني، إلى جانب تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ مما أسهم في تعزيز إيرادات الموازنة الروسية من قطاع الطاقة خلال الشهر الماضي.
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