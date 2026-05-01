ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا

الوكيل الإخباري- انتعشت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومةً بتراجع أسعار النفط عن ذروتها ونتائج أعمال قوية لشركات التكنولوجيا، في حين سجل مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة.





ارتفعت أسهم أستراليا بقوة في تعاملات الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى لها في نحو أربعة أسابيع، مدعومة بمكاسب واسعة النطاق قادتها أسهم التعدين، ما أنهى سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات متتالية.



صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200" بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 8731.10 نقطة، مقلصاً خسائره الأسبوعية إلى 0.7 بالمئة، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.



كما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني 0.38 بالمئة إلى 59513.12 نقطة عند الإغلاق، ⁠لكنه تراجع 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.



وعوّض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا خسائره المبكرة وارتفع 0.04 بالمئة إلى 3728.73 نقطة عند الإغلاق اليوم، وبنسبة 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.





