ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا

ارتفعت أسهم أستراليا بقوة في تعاملات الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى لها في نحو أربعة أسابيع، مدعومة بمكاسب واسعة النطاق قادتها أسهم التعدين، ما أنهى سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات متتالية.
صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200" بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 8731.10 نقطة، مقلصاً خسائره الأسبوعية إلى 0.7 بالمئة، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.
كما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني 0.38 بالمئة إلى 59513.12 نقطة عند الإغلاق، لكنه تراجع 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.
وعوّض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا خسائره المبكرة وارتفع 0.04 بالمئة إلى 3728.73 نقطة عند الإغلاق اليوم، وبنسبة 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
الهند ترفع أسعار غاز البترول المسال الصناعي ووقود الطائرات
-
الإسترليني يتراجع بشكل طفيف امام الدولار واليورو
-
النفط يرتفع وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا
-
تباطؤ النمو الأميركي إلى 2% في الربع الأول بأسوأ من التوقعات
-
التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 3% خلال نيسان
-
بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%