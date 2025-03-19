ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، بعد أن قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي تمديد وقف رفع أسعار الفائدة.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 383 نقطة، ليصل إلى 41964 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 246 نقطة ليصل إلى 17750 نقطة.



وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 61 نقطة ليصل إلى 5675 نقطة، اي بنسبة ارتفاع 1.08 بالمئة.