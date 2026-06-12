ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 353 نقطة ليصل الى 51202 نقطة، اي بنسبة ارتفاع 0.70 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، 79 نقطة ليصل الى 25888 نقاط، اي بنسبة 0.31 بالمئة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 37 نقطة ليصل الى 7431، أي بنسبة 0.50 بالمئة.
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