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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 11:48 م

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الكبرى اليوم الجمعة فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 84.32 دولار للبرميل الواحد.

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وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 353 نقطة ليصل الى 51202 نقطة، اي بنسبة ارتفاع 0.70 بالمئة.


كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، 79 نقطة ليصل الى 25888 نقاط، اي بنسبة 0.31 بالمئة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 37 نقطة ليصل الى 7431، أي بنسبة 0.50 بالمئة.

 
 


gnews

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