ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الكبرى اليوم الجمعة فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 84.32 دولار للبرميل الواحد.

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وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 353 نقطة ليصل الى 51202 نقطة، اي بنسبة ارتفاع 0.70 بالمئة.