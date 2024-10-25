ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

الوكيل الإخباري- ارتفع الجمعة، مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، ولليوم الثاني على التوالي، 103 نقاط ليصل إلى 18518 نقطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز، 259 نقطة ليصل إلى 42114 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) عند 5808 نقاط،.