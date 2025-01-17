الجمعة 2025-01-17 11:02 ص
 

اقتصاد الصين يحقق هدفه بفضل الصادرات وجهود التحفيز

ا
أرشيفية
الجمعة، 17-01-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري- نما اقتصاد الصين بمعدل 5% سنويا خلال العام الماضي 2024 محققا هدف بكين الاقتصادي بفضل زيادة الصادرات، وجهود التحفيز.

ووفقا لتقرير الحكومة الصينية اليوم الجمعة، فقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.

اضافة اعلان


وتسارعت وتيرة الصادرات مع اندفاع الشركات والمستهلكين للتغلب على الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على السلع الصينية.


وواجه الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة توترات تجارية وجيوسياسية متزايدة الشدة مع الولايات المتحدة.


وللمقارنة فقد نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي بلغ 5.2%  في عام 2023.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة تعبيرية

منوعات مفاضلة الأهل بين الأبناء .. دراسة تكشف الحقيقة المفاجئة !

ا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف حول الإمدادات

ا

أسواق ومال اقتصاد الصين يحقق هدفه بفضل الصادرات وجهود التحفيز

الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايته

عربي ودولي بايدن يتحدث عن كواليس الصفقة وأنفاق حماس

تعبيرية

منوعات تفسير رؤية الكنوز والذهب في الحلم

تعبيرية

طب وصحة البنكرياس.. أعداؤه وأعراض مرضه

ت

عربي ودولي الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

لوز

منوعات بينها اللوز .. 10 أطعمة خارقة لتقوية الساقين



 



الأكثر مشاهدة