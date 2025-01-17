اقتصاد الصين يحقق هدفه بفضل الصادرات وجهود التحفيز

ووفقا لتقرير الحكومة الصينية اليوم الجمعة، فقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.
وتسارعت وتيرة الصادرات مع اندفاع الشركات والمستهلكين للتغلب على الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على السلع الصينية.
وواجه الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة توترات تجارية وجيوسياسية متزايدة الشدة مع الولايات المتحدة.
وللمقارنة فقد نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي بلغ 5.2% في عام 2023.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف حول الإمدادات
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
تباطؤ التضخم في السعودية
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
روسيا تشحن 3.5 طنا من الذهب إلى إيران
-
لماذا تغادر آلاف الشركات مصر؟