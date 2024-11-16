الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض

وبحسب وكالة بلومبيرغ، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة، ليحوم قرب أدنى مستوى في 3 أشهر كان سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتعرضت الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع لضغوط بيع جديدة، وسط قلق المستثمرين من علاقات الولايات المتحدة والصين.
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