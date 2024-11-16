الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، متأثرة بتقارير أرباح مخيبة للآمال، ومخاوف إزاء أثر سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على الاقتصادات والشركات العالمية، وكذلك بقفزة في عوائد سندات الخزانة.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة، ليحوم قرب أدنى مستوى في 3 أشهر كان سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي.