السبت 2024-11-16 10:47 م
 

الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 16-11-2024 09:30 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، متأثرة بتقارير أرباح مخيبة للآمال، ومخاوف إزاء أثر سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على الاقتصادات والشركات العالمية، وكذلك بقفزة في عوائد سندات الخزانة.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة، ليحوم قرب أدنى مستوى في 3 أشهر كان سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي.


وتعرضت الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع لضغوط بيع جديدة، وسط قلق المستثمرين من علاقات الولايات المتحدة والصين.

 
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