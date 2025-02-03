الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة برسوم ترمب الجمركية

الوكيل الإخباري- راجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، لتنضم إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من أن تتصاعد الأمور إلى حرب تجارية، عقب أحدث رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ ، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، ونزلت أسهم شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالرسوم التجارية، 3.5 بالمئة، وهبطت أسهم بي.إم.دبليو وفولكس فاجن ومرسيدس بنز وستيلانتس لنطاق يتراوح من 3.7 بالمئة إلى 6.5 بالمئة.



وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من أكبر الخاسرين وتراجعت 2.5 بالمئة، وهبط سهم إيه.إس.إم.إل القابضة 2.8 بالمئة، ما أثر بشكل كبير على المؤشر.