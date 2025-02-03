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الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة برسوم ترمب الجمركية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 03-02-2025 09:46 م

الوكيل الإخباري-   راجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، لتنضم إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من أن تتصاعد الأمور إلى حرب تجارية، عقب أحدث رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ ، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، ونزلت أسهم شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالرسوم التجارية، 3.5 بالمئة، وهبطت أسهم بي.إم.دبليو وفولكس فاجن ومرسيدس بنز وستيلانتس لنطاق يتراوح من 3.7 بالمئة إلى 6.5 بالمئة.


وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من أكبر الخاسرين وتراجعت 2.5 بالمئة، وهبط سهم إيه.إس.إم.إل القابضة 2.8 بالمئة، ما أثر بشكل كبير على المؤشر.


وانخفضت كل البورصات الأوروبية بشكل كبير بقيادة المؤشر داكس الألماني الذي خسر نحو 2 بالمئة، ونزل المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.1 بالمئة، رغم إشارة ترامب إلى أن بريطانيا قد تعفى من الرسوم الجمركية، وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو مع تراجع عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، ست نقاط أساس إلى 2.056 بالمئة.

 
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