الإمارات ترفع أسعار البنزين بتسعيرة شهر حزيران.. اللتر بـ3.76 دراهم لبنزين 91 أوكتان

وارتفع سعر لتر بنزين "سوبر 98" إلى 3.95 دراهم خلال حزيران، مقارنةً مع 3.66 دراهم في أيار.
كما زاد سعر بنزين "خصوصي 95" إلى 3.83 دراهم للتر، مقابل 3.55 دراهم في أيار، فيما ارتفع سعر بنزين "إي بلس 91" إلى 3.76 دراهم للتر، مقارنةً مع 3.48 دراهم في الشهر السابق.
في المقابل، خُفض سعر الديزل إلى 4.33 دراهم للتر خلال حزيران، مقابل 4.69 دراهم للتر في أيار.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 حزيران 2026، على أن تشمل التسعيرة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.
