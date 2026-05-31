الإمارات ترفع أسعار البنزين بتسعيرة شهر حزيران.. اللتر بـ3.76 دراهم لبنزين 91 أوكتان

الأحد، 31-05-2026 03:21 م

الوكيل الإخباري- رفعت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، أسعار البنزين لشهر حزيران 2026، للمرة الرابعة على التوالي، بزيادة تراوحت بين 28 و29 فلساً للتر، فيما خفضت سعر الديزل بمقدار 36 فلساً للتر.

وارتفع سعر لتر بنزين "سوبر 98" إلى 3.95 دراهم خلال حزيران، مقارنةً مع 3.66 دراهم في أيار.


كما زاد سعر بنزين "خصوصي 95" إلى 3.83 دراهم للتر، مقابل 3.55 دراهم في أيار، فيما ارتفع سعر بنزين "إي بلس 91" إلى 3.76 دراهم للتر، مقارنةً مع 3.48 دراهم في الشهر السابق.


في المقابل، خُفض سعر الديزل إلى 4.33 دراهم للتر خلال حزيران، مقابل 4.69 دراهم للتر في أيار.


ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 حزيران 2026، على أن تشمل التسعيرة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

 

