التضخم في روسيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في روسيا قد ارتفع إلى 9.1% في يوليو 2024، مقابل 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.
وكان البنك المركزي الروسي قد حذر في وقت سابق من أن مزيجًا من أزمة الطاقة الواسعة النطاق وبعض الجاذبية للطلب من المستهلكين الروس قد رفع التضخم إلى ما هو أبعد من التوقعات السابقة، ما يبرر أحدث زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
-
أخبار متعلقة
-
غازبروم تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
-
أسهم "وول ستريت" تنهي الأسبوع على تراجع رغم تقليص الخسائر
-
أسعار الذهب عالمياً تتراجع في أسبوع رغم زيادة الآمال في خفض الفائدة
-
النفط يحقق مكاسب أسبوعية 3% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية
-
"بلومبرغ" تحدد أغنى شخص في الصين .. كم بلغت ثروته؟
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
-
أسعار الذهب عالمياً تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية
-
انتعاش أسواق الأسهم الأسيوية