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التضخم في روسيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي




 

السبت، 10-08-2024 02:37 م

الوكيل الإخباري-   سجل معدل التضخم السنوي في روسيا ارتفاعًا خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 17 شهرًا.


وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في روسيا قد ارتفع إلى 9.1% في يوليو 2024، مقابل 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.


وكان البنك المركزي الروسي قد حذر في وقت سابق من أن مزيجًا من أزمة الطاقة الواسعة النطاق وبعض الجاذبية للطلب من المستهلكين الروس قد رفع التضخم إلى ما هو أبعد من التوقعات السابقة، ما يبرر أحدث زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

 

سكاي نيوز عربية

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