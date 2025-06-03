الدولار يتراجع عالميا

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء، بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية.

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ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى له منذ نهاية نيسان.