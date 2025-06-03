الثلاثاء 2025-06-03 01:50 م
 

الدولار يتراجع عالميا

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 03-06-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-    تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء، بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية.

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ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى له منذ نهاية نيسان.


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، هبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات وسجل 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع، ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.1446 دولار.

 
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