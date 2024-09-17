الذهب عالمياً يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق

الوكيل الإخباري- تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة، قد يستهلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارًا يوم الاثنين.



كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولارات.

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