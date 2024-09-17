الذهب عالمياً يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارًا يوم الاثنين.
كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولارات.
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