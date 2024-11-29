الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار ويتجه لتسجيل أسوأ أداء في 14 شهرا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2662.78 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2662.20 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققها الذهب اليوم، فإنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد موجة بيع كبيرة في وقت سابق من الأسبوع.
وانخفضت الأسعار بنحو 3 بالمئة هذا الشهر، كما سجلت أدنى مستوى في شهرين في 14 تشرين الثاني، مع ارتفاع الدولار بعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 30.69 دولار للأوقية وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 942.50 دولار، وارتفع البلاديوم 1.43 بالمئة إلى 989.25 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.
بترا
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