الذهب ينتظر بيانات التضخم الأميركية لتحديد المسار

الوكيل الإخباري - استقر الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، إذ عززت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة، في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات تضخم أميركية تصدر لاحقا بحثا عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.



بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2504.50 دولار.



وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يوليو مما عزز رؤية السوق بأن تباطؤ التضخم سيتيح خفض أسعار الفائدة قريبا.



ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو، الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع التضخم على أساس شهري إلى 0.2 بالمئة. وتصدر بيانات مبيعات التجزئة غدا الخميس.



ويتوقع المتداولون بنسبة نحو 54 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر مع توقع خفض إضافي في ديسمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.



وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 27.80 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.25 دولار.



وزاد البلاديوم 0.18 بالمئة إلى 940.25 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة الماضية.

سكاي نيوز عربية