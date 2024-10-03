الخميس 2024-10-03 03:31 م
 

الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى في 10 أيام

شيكل
الشيكل
الخميس، 03-10-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري- تراجعت العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية وسط التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وسجل الشيكل أدنى مستوى في نحو 10 أيام أمام الدولار.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.31% إلى 3.7915 شيكل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وبذلك تكون العملة الإسرائيلية قد سجلت أدنى مستوى مقابل العملة الأمريكية منذ 23 سبتمبر الماضي، حيث بلغت 3.7916 شيكل للدولار.

 

RT

 
gnews

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