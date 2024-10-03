الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى في 10 أيام

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.31% إلى 3.7915 شيكل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وبذلك تكون العملة الإسرائيلية قد سجلت أدنى مستوى مقابل العملة الأمريكية منذ 23 سبتمبر الماضي، حيث بلغت 3.7916 شيكل للدولار.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم من أوروبا
-
اسعار الذهب تستقر عالميا
-
أسعار النفط ترتفع عالميا
-
أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا
-
1.3 تريليون قدم احتياطيات جديدة من الغاز في مصر
-
الجزائر تعيد تشغيل منشأة حيوية
-
أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالميا وسط التوترات في الشرق الأوسط
-
فائض الميزان التجاري لقطر يتراجع 7% في أغسطس