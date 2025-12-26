الجمعة 2025-12-26 11:58 ص

الصين تتوقع نمو الناتج الصناعي 5.9% في 2025

وسجل الناتج الصناعي، الذي يغطي الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار)، نموا 4.8% في نوفمبر الماضي، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024. ودفع
تعبيرية
الجمعة، 26-12-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   تتوقع وزارة الصناعة الصينية أن ينمو إنتاج الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 5.9% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وفقا لما ذكره التلفزيون المركزي الصيني اليوم الجمعة.

اضافة اعلان

 

وسجل الناتج الصناعي، الذي يغطي الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار)، نموا 4.8% في نوفمبر الماضي، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024.

ودفع تباطؤ النمو الاقتصادي بعض المحللين إلى دعوة الحكومة لبذل جهود جديدة لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة العقارات التي طال أمدها، إلى جانب تقليل اعتماد عملاق التصنيع على الصادرات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي

أسواق ومال النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي

آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا.

عربي ودولي قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة

الأسهم الآسيوية تقفز إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع

أسواق ومال الأسهم الآسيوية تقفز إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع

زيلنسكي

عربي ودولي زيلنسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزة

فلسطين غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة

وسجل الناتج الصناعي، الذي يغطي الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار)، نموا 4.8% في نوفمبر الماضي، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024. ودفع

أسواق ومال الصين تتوقع نمو الناتج الصناعي 5.9% في 2025

تتأثر المملكة السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص؛ حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا وتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيًا تتحول تدريجيًا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في

الطقس تطوّرات المنخفضين الجويّين المتتاليين على المملكة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن



 




الأكثر مشاهدة