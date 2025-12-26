الصين تتوقع نمو الناتج الصناعي 5.9% في 2025

الوكيل الإخباري- تتوقع وزارة الصناعة الصينية أن ينمو إنتاج الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 5.9% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وفقا لما ذكره التلفزيون المركزي الصيني اليوم الجمعة.



