الصين تتوقع نمو الناتج الصناعي 5.9% في 2025

ودفع تباطؤ النمو الاقتصادي بعض المحللين إلى دعوة الحكومة لبذل جهود جديدة لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة العقارات التي طال أمدها، إلى جانب تقليل اعتماد عملاق التصنيع على الصادرات.
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الآسيوية تقفز إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع
-
الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
"غازبروم" تعلن زيادة كبيرة في صادرات الغاز إلى دول آسيا الوسطى
-
روسيا تؤجل هدف إنتاج 100 مليون طن غاز مسال بسبب العقوبات
-
البنك المركزي المصري يعود إلى سياسة خفض الفائدة
-
انطلاق أول ناقلة غاز مسال روسية ضخمة عبر منطقة القطب الشمالي
-
حاكم مصرف سوريا يكشف موعد استبدال العملة وإصدار الأوراق النقدية الجديدة