السبت 2025-03-08 09:24 ص
 

الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات كندية

ا
أرشيفية
 
السبت، 08-03-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع المستوردة من كندا، وذلك بعد انتهاء تحقيق استمر لفترة من الزمن حول ممارسات تمييزية اتخذها الجانب الكندي.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان الوزارة: "قررت الصين فرض رسوم جمركية على بعض السلع الكندية المستوردة، استنادا إلى قانوني التجارة الخارجية والرسوم الجمركية الصينيين".

وأضافت: "هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على القيود التمييزية التي فرضتها كندا، والتي أثرت سلبا على النظام التجاري العادل وأضرت بالمصالح القانونية للشركات الصينية".


وتابعت: "نحن نطالب الجانب الكندي بتصحيح إجراءاته الخاطئة على الفور، وإلغاء القيود التقييدية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها".


يذكر أنه في نهاية أغسطس 2024، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية بنسبة 100% اعتبارا من 1 أكتوبر، وعلى منتجات الألومنيوم والصلب بنسبة 25% اعتبارا من 15 أكتوبر.


وردا على هذه الإجراءات، بدأت وزارة التجارة الصينية في 26 سبتمبر تحقيقات لتحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل تمييزا ضد الصين.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة أطعمة قد تزيد ارتجاع المريء في رمضان

ل

طب وصحة متى يصبح الإفطار ضرورة وليس خيارا لكبار السن خلال رمضان؟

ا

أسواق ومال الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات كندية

ل

عربي ودولي ترامب يختار سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان من أصول لبنانية

ت

اقتصاد محلي وكالة ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB-

جامب من الدمار

فلسطين الاحتلال يواصل عمليته العسكرية بمخيم نور شمس

أرشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

ا

فلسطين وول ستريت: إسرائيل تضغط على حماس إلى حد غزو آخر لقطاع غزة



 
 



 
الأكثر مشاهدة