الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات كندية

وأضافت: "هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على القيود التمييزية التي فرضتها كندا، والتي أثرت سلبا على النظام التجاري العادل وأضرت بالمصالح القانونية للشركات الصينية".
وتابعت: "نحن نطالب الجانب الكندي بتصحيح إجراءاته الخاطئة على الفور، وإلغاء القيود التقييدية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها".
يذكر أنه في نهاية أغسطس 2024، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية بنسبة 100% اعتبارا من 1 أكتوبر، وعلى منتجات الألومنيوم والصلب بنسبة 25% اعتبارا من 15 أكتوبر.
وردا على هذه الإجراءات، بدأت وزارة التجارة الصينية في 26 سبتمبر تحقيقات لتحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل تمييزا ضد الصين.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
اليورو يصعد مقابل الدولار محققاً أفضل أداء أسبوعي منذ 2009
-
ارتفاع الصادرات الصينية في أول شهرين من العام الجاري
-
"أرامكو" السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا
-
نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التقديرات في 2024
-
الذهب عالميا يتراجع قليلا لكنه يتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي
-
انخفاض سعر "البيتكوين" رغم أمر ترامب التنفيذي
-
تراجع الأسهم الآسيوية بسبب عدم اليقين في الأسواق