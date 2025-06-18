الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الفيدرالي الأميركي، قال إن صانعي السياسات في البنك يتوقعون وصول معدل البطالة إلى 4.5% في نهاية 2025 مقابل 4.4% في توقعات مارس، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4% في 2025 مقابل 1.7% في مارس.
وبين أن معدل البطالة لا يزال منخفضا وظروف سوق العمل لا تزال قوية.
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