الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

09:22 م

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الوكيل الإخباري- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي واصل النمو بوتيرة ثابتة. اضافة اعلان





الفيدرالي الأميركي، قال إن صانعي السياسات في البنك يتوقعون وصول معدل البطالة إلى 4.5% في نهاية 2025 مقابل 4.4% في توقعات مارس، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4% في 2025 مقابل 1.7% في مارس.



وبين أن معدل البطالة لا يزال منخفضا وظروف سوق العمل لا تزال قوية.