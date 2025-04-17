المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

الوكيل الإخباري- خفض المركزي الأوروبي اليوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثالثة في 2025، بمقدار 25 نقطة أساس.

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ووفقًا للقرار، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2.25 بالمئة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".



وكانت الفائدة، قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في منتصف 2023 عندما سجلت 4 بالمئة.