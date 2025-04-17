الخميس 2025-04-17 08:27 م
 

المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي
 
الخميس، 17-04-2025 07:59 م

الوكيل الإخباري-   خفض المركزي الأوروبي اليوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثالثة في 2025، بمقدار 25 نقطة أساس.

اضافة اعلان


ووفقًا للقرار، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2.25 بالمئة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".


وكانت الفائدة، قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في منتصف 2023 عندما سجلت 4 بالمئة.


وخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة 7 مرات على مدار آخر 10 أشهر، وتأتي التخفيضات وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، وزيادة التهديدات التجارية بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في أميركا.
وحذر المركزي الأوروبي، من تداعيات التوترات التجارية على توقعات النمو الاقتصادي، إذ قال إن اقتصاد منطقة اليورو يقوم ببناء بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق رام الله

اليونيفيل

عربي ودولي الحكومة اللبنانية توافق على تمديد ولاية اليونيفيل

المركزي الأوروبي

أسواق ومال المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

مركبات في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء

أخبار محلية 428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

فلسطينيون يحملون جثمان شهيد

فلسطين 6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بغزة



 
 



الأكثر مشاهدة