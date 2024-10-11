النفط يتراجع بشكل طفيف ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بنسبة طفيفة، في تعاملات الجمعة المبكرة، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، وسط تقييم المتعاملين لتأثير الأضرار التي خلفها الإعصار ميلتون على الطلب الأميركي، مقابل استعداد السوق لمعرفة خطط رد إسرائيل على إيران، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.64 دولار للبرميل.