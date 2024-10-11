النفط يتراجع بشكل طفيف ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.64 دولار للبرميل.
ويتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين واحد بالمئة واثنين بالمئة.
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