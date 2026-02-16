النفط ينخفض قبل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

07:39 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764445 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اتسمت معاملات النفط بالفتور ،الاثنين، قبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المخاوف بشأن التوترات بين البلدين التي تعطل تدفق النفط وتبقي الأسعار مدعومة، في حين تميل مجموعة أوبك+ إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل نيسان. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة.



كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل. ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الاثنين بسبب العطلة.



سجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 بالمئة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة، وذلك بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بأن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار في ذلك اليوم.



جددت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف غدا الثلاثاء.

تم نسخ الرابط





