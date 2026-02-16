النفط ينخفض قبل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة.
كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل. ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الاثنين بسبب العطلة.
سجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 بالمئة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة، وذلك بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بأن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار في ذلك اليوم.
جددت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف غدا الثلاثاء.
