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النفط يواصل خسائره مع ترقّب تأثير الحرب التجارية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار النفط تراجعاً خلال التعاملات الآسيوية، يوم الاثنين، بفعل مخاوف من أن تُضعف الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي وتُقوّض الطلب على الوقود.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.45 بالمئة إلى 64.47 دولاراً للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً أو 0.44 بالمئة إلى 61.23 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وفقد الخامان نحو عشرة دولارات للبرميل منذ بداية الشهر، مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتوقّع بنك غولدمان ساكس أن يسجّل خام برنت 63 دولاراً للبرميل في المتوسط، في حين سيسجّل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولاراً للبرميل على مدى بقية العام الحالي.

كما يتوقّع أن يسجّل خام برنت 58 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولاراً للبرميل في عام 2026.

سكاي نيوز
 
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