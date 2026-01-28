اليورو يصعد إلى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ منتصف 2021

05:44 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع اليورو الثلاثاء، إلى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ منتصف عام 2021، بدعم من عزوف المستثمرين عن العملة الأميركية التي اكتسبت زخما منذ مطلع العام الحالي.





وصعد اليورو 1.4% إلى 1.2049 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حزيران 2021.



وأدى النهج المتقلب الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التجارة والعلاقات الدولية والسياسة المالية والنقدية منذ توليه منصبه في ولاية ثانية عام 2025 إلى عزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في أصول مثل الدولار نفسه.



ففي الأشهر 12 الماضية، صعد اليورو 14% وزاد الفرنك السويسري 15% وتقدمت الكرونة السويدية بقرابة 20%.

