انخفاض أسعار النفط عالميا

مضخة نفط خام
الثلاثاء، 05-05-2026 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأميركية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسة في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وأطلقت الولايات المتحدة، الاثنين، عملية جديدة تهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأعلنت شركة ميرسك في وقت لاحق أن (ألايانس فيرفاكس)، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع العلم الأميركي، غادرت الخليج عبر المضيق برفقة قوات عسكرية أميركية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 68 سنتا، أو 0.6%، إلى 113.76 دولارا للبرميل عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8% الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.59 دولارا، أو 1.5%، إلى 104.83 دولارا، بعد أن ارتفع 4.4% في الجلسة السابقة.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "ساعد خروج السفينة التي تديرها شركة ميرسك تحت الحراسة على تهدئة بعض المخاوف الفورية من انقطاع الإمدادات".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "هذا يدل على أن المرور الآمن ممكن على نحو محدود في ظل الظروف الحالية، ويساعد في تبديد بعض المخاوف من أسوأ سيناريوهات انقطاع الإمدادات.
 
 


ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء الثلاثاء أن حريقا اندلع في سفن تجارية عدة في رصيف ميناء داير جنوبي إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق وأن سببه لا يزال مجهولا.

