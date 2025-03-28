الجمعة 2025-03-28 05:32 م
 

انخفاض الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو

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أرشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

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ووفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية، فقد جرى تداول الإسترليني عند 1.2920 دولار بنسبة تراجع بلغت 0.06 بالمئة، فيما ارتفع بنسبة 0.08 بالمئة أمام اليورو عند 1.20 يورو.

 

بترا

 
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