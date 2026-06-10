انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

11:33 م

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الأربعاء مسجلة خسارة كبيرة هي الثانية في حجمها خلال إسبوع واحد. اضافة اعلان





وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 953 نقطة ليتراجع الى النقطة 49918، وبنسبة انخفاض 1.87 بالمئة.



كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 509 نقاط متراجعا إلى النقطة 25169 وبنسبة انخفاض 1.98 بالمئة، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 119 نقطة وصولا إلى النقطة 7267 وبنسبة انخفاض 1.62 بالمئة.



الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 90.48 دولار للبرميل الواحد.





