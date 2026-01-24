انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نفط تكساس

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة حوالى 60 نقطة واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6915 نقطة.
