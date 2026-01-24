انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نفط تكساس

12:05 ص

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، اكبر مؤشرات الأسهم الأميركية، أكثر من 275 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" نحو دولارين ليصل إلى 61,14 دولار للبرميل الواحد اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة حوالى 60 نقطة واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6915 نقطة.



