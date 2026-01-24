السبت 2026-01-24 12:10 ص

انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نفط تكساس

السبت، 24-01-2026 12:05 ص
الوكيل الإخباري-  انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، اكبر مؤشرات الأسهم الأميركية، أكثر من 275 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" نحو دولارين ليصل إلى 61,14 دولار للبرميل الواحداضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة حوالى 60 نقطة واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6915 نقطة.
 
 


