الإثنين 2026-02-02 10:41 ص

انخفاض متوقع للتضخم العالمي إلى 3.8% وفق صندوق النقد
 
الإثنين، 02-02-2026 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الاثنين، انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% في 2026، وإلى 3.4% في 2027، مع تراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.اضافة اعلان


وقالت جورجيفا، في كلمة ألقتها خلال منتدى مالي عربي في دبي، إن النمو العالمي صمد "بشكل ملحوظ" رغم التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية، والسياسات التجارية، والتكنولوجيا، والتركيبة السكانية.

ودعت جورجيفا إلى مزيد من التكامل التجاري.

وقالت: "في عالم يتسم بتفتت التجارة، يشكل تعزيز التكامل التجاري أمرًا بالغ الأهمية".

وأضافت: "ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى، إنها في الواقع تنمو بوتيرة أبطأ قليلًا من النمو العالمي".
 
 


