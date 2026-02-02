انخفاض متوقع للتضخم العالمي إلى 3.8% وفق صندوق النقد

وقالت جورجيفا، في كلمة ألقتها خلال منتدى مالي عربي في دبي، إن النمو العالمي صمد "بشكل ملحوظ" رغم التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية، والسياسات التجارية، والتكنولوجيا، والتركيبة السكانية.
ودعت جورجيفا إلى مزيد من التكامل التجاري.
وقالت: "في عالم يتسم بتفتت التجارة، يشكل تعزيز التكامل التجاري أمرًا بالغ الأهمية".
وأضافت: "ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى، إنها في الواقع تنمو بوتيرة أبطأ قليلًا من النمو العالمي".
-
أخبار متعلقة
-
الفضة تواصل خسائرها وتهبط بشكل حاد
-
ارتفاع أسعار الفضة عالميا
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط عالميا تنخفض 3%
-
منصات التداول في العصر الرقمي: كيف نختار بوابة الدخول إلى الأسواق المالية العالمية؟
-
الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد
-
المركزي الألماني: مكانة الدولار العالمية في خطر
-
البيتكوين أقل من 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025