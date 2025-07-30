"بسبب تعاملاتها مع روسيا".. ترامب يوجه حربه الاقتصادية نحو الهند

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف في نهاية الأسبوع عن إجراءات إضافية ستتخذ ضد الهند، بخلاف الرسوم الجمركية على الواردات، وذلك بسبب تعاملاتها التجارية مع روسيا.



جاء ذلك خلال حديث ترامب مع الصحفيين حيث أشار إلى وجود عجز تجاري في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الهند تفرض "بعضا من أعلى الرسوم الجمركية في العالم".



وأضاف ترامب: "هم مستعدون لخفضها بشكل كبير، لكننا سنرى ما سيحدث. نحن نتفاوض مع الهند وسنرى نتائج المفاوضات. سواء توصلنا لاتفاق أو فرضنا رسوما معينة عليهم، ستعرفون ذلك بنهاية الأسبوع".

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وفي السياق، ذكر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عبر منشور له على منصة "إكس"، أن ترامب يريد فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين بهدف حرمان موسكو من تمويل عمليتها العسكرية في دونباس.

RT