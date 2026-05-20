الأربعاء 2026-05-20 07:19 م

بيلكينغتون: أوروبا تلجأ إلى روسيا كملاذ أخير لانتشالها من أزمة الوقود

الوكيل الإخباري- أشار المحلل الاقتصادي الإيرلندي فيليب بيلكينغتون إلى أن بريطانيا لم تعد قادرة على الخروج من أزمة الوقود دون المنتجات النفطية الروسية.

وكتب بيلكينغتون عبر منصة" إكس": "الأوروبيون باتوا يتوسلون إلى روسيا لإمدادهم بوقود الديزل، الوضع يائس بوضوح، غير أن الناس لا يبلغون بالقدر الكافي عن حجم هذه الأزمة، كان ينبغي لهم ترشيد الاستهلاك الآن، بدلا من انتهاج سياسة المماطلة والتغطية على الأزمة".

هذا وسمحت بريطانيا يوم الثلاثاء باستيراد الديزل والكيروسين المنتجين من النفط الروسي عبر دول ثالثة إلى أجل غير مسمى.

وفي اليوم السابق، أصدرت الولايات المتحدة كذلك ترخيصا جديدا لمدة ثلاثين يوما يجيز الشحن البحري للنفط الروسي، ويشمل هذا الإجراء الشحنات المحمَلة على الناقلات فعلا.


وقد شهدت أسعار الوقود ارتفاعا حادا على المستوى العالمي في أعقاب انطلاق العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي أفضت إلى إغلاق مضيق هرمز الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.


وكانت السفارة الروسية في لندن قد صرحت بأن هذا الوضع سيلقي بتداعيات أشد وطأة على اقتصاد بريطانيا وأوروبا ككل، نظرا للقيود المفروضة على موسكو، إذ ارتفعت تكاليف الطاقة لديهما إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مستوياتها ما قبل العقوبات.


فيما قدر الخبراء أن الأزمة الطاقوية كلفتهما نحو 1.8 تريليون دولار، وأكدت البعثة الدبلوماسية أن هذه الأرقام جرى احتسابها قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

 
 


