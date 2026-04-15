الأربعاء 2026-04-15 10:01 ص

تباين أسعار النفط وسط غموض إزاء إمدادات الشرق الأوسط

الأربعاء، 15-04-2026 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   تباينت أسعار النفط الأربعاء، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وانخفاض العقود الآجلة الأميريكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، منطقة إنتاج الخام الرئيسية، حيث لا يزال مضيق هرمز مغلقا.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.4%، إلى 95.19 دولارا للبرميل عند الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، معوضة خسائرها السابقة التي بلغت 0.9% بعد انخفاضها 4.6% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 91.05 دولارا.

وانخفض الخام 4.7% في وقت سابق من الجلسة بعد انخفاضه 7.9% في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن المحادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات في مطلع الأسبوع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وزاد هذا من التفاؤل بأن المحادثات قد تؤدي في النهاية إلى تسوية النزاع واستئناف تدفقات النفط الخام والوقود.

وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك (دي.بي.إس) إن السوق تعتقد بأن أسوأ مراحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد ولت وتتوقع جولات أخرى من محادثات السلام بينهما في الأيام المقبلة، لكن الأمل يفوق التطورات الفعلية في هذه المرحلة.
 
 


