تراجع الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء ، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة وصولا إلى 568.1 نقطة ليتداول عند مستويات لم يشهدها منذ 17 تشرين الأول الماضي.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجعت أسهم التكنولوجيا، التي كانت من بين أكبر القطاعات الخاسرة، بنسبة 1.3بالمئة، بينما ارتفعت الأسهم التي عادة ما ينظر إليها على أنها ملاذات آمنة، مثل الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا، وهبط سهم نوفو نورديسك بنسبة 2 بالمئة، في حين صعد سهم شركة فيستاس المتخصصة بصناعة توربينات الرياح بنسبة 10 بالمئة.