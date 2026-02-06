تراجع الأسهم البريطانية والأوروبية مع افتتاح تداولات الجمعة

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد تراجع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني FTSE 100 بنسبة 0.5 بالمئة. وعلى مستوى أوروبا، انخفضت الأسهم مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث هبط مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة. وفي المقابل، سجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.7 بالمئة.
