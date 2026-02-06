تراجع الأسهم البريطانية والأوروبية مع افتتاح تداولات الجمعة

الوكيل الإخباري- افتتحت الأسهم البريطانية تداولات اليوم الجمعة على انخفاض، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة، في ظل ضغوط ناجمة عن نتائج أعمال ضعيفة للشركات، امتدت آثارها إلى الأسواق الأوروبية.

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد تراجع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني FTSE 100 بنسبة 0.5 بالمئة. وعلى مستوى أوروبا، انخفضت الأسهم مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث هبط مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة. وفي المقابل، سجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.7 بالمئة.